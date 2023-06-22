Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

О назначении нового посла в Беларусь не сообщается.

Кизим был назначен послом 20 февраля 2017 года. В августе 2020 года Украина вызывала Игоря Кизима для консультаций. МИД связывал это с передачей Росии задержанных в Беларуси трех десятков наемников из «ЧВК Вагнера». Следующий раз Украина вызвала посла Игоря Кизима для консультаций после визита в Минск главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.