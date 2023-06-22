Президент Украины подписал закон, который ограничивает ввоз в страну книг, изданных в Беларуси и России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях на ввоз и распространение издательской продукции, относящейся к Беларуси, России и временно оккупированным территориям, говорится в телеграм-канале политика.

Согласно документу, запрещается ввозить в Украину и распространять на ее территории издательскую продукцию, которая «имеет происхождение», изготовлена и/или издана, и/или ввозится с территории Беларуси, России или временно оккупированной территории Украины.

При этом ограничения не применяются к изданиям, получившим разрешение центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в издательской сфере.

Ограничения не касаются издательской продукции, которую физические лица ввозят не для распространения, если выполнены следующие условия: