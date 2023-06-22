Президент Украины подписал закон, который ограничивает ввоз в страну книг, изданных в Беларуси и России
Президент Украины подписал закон, который ограничивает ввоз в страну книг, изданных в Беларуси и России
22 июня 2023, 13:30
 
 
 
 
 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях на ввоз и распространение издательской продукции, относящейся к Беларуси, России и временно оккупированным территориям, говорится в телеграм-канале политика.

Согласно документу, запрещается ввозить в Украину и распространять на ее территории издательскую продукцию, которая «имеет происхождение», изготовлена и/или издана, и/или ввозится с территории Беларуси, России или временно оккупированной территории Украины.

При этом ограничения не применяются к изданиям, получившим разрешение центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в издательской сфере.

Ограничения не касаются издательской продукции, которую физические лица ввозят не для распространения, если выполнены следующие условия:

  • издательскую продукцию ввозят в ручной клади или личном багаже;
  • ввозят не более 10 экземпляров;
  • издательская продукция не включена в реестр издательской продукции антиукраинского содержания.

    • Распространение печатной продукции без разрешения будут наказывать штрафом в размере двух минимальных украинских зарплат, если это произошло впервые. В последующих случаях штраф составит 10 минимальных зарплат.

     
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