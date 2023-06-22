Житель Минска несколько раз ударил ножом 13‑летнего пасынка, объяснив это «местью жене за измены»
Житель Минска несколько раз ударил ножом 13‑летнего пасынка, объяснив это «местью жене за измены»
22 июня 2023, 12:40
 
 
 
 
 

Прокуратура Минска направила в суд дело против 39-летнего иностранца У., которому вменяют покушение на убийство малолетнего и кражу (часть 1 статьи 14, пункт 2 часть 2 статьи 139, часть 1 статьи 205 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе говорится, что 12 декабря 2022 года У. напал с ножом на 13-летнего пасынка недалеко от общежития, где жила семья. Обвиняемый нанес мальчику не менее четырех ударов ножом в левую руку и глубоко порезал шею, пишет прокуратура.

У. решил, что мальчик умер, забрал у него из кармана мобильный телефон и скрылся. Ребенок выжил и добрался до общежития, где ему вызвали скорую помощь, добавляет пресс-служба.

Как пишет ведомство, У. сказал, что убийством пасынка «хотел отомстить жене за измены».

     
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