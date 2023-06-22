Житель Минска несколько раз ударил ножом 13‑летнего пасынка, объяснив это «местью жене за измены»

Прокуратура Минска направила в суд дело против 39-летнего иностранца У., которому вменяют покушение на убийство малолетнего и кражу (часть 1 статьи 14, пункт 2 часть 2 статьи 139, часть 1 статьи 205 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе говорится, что 12 декабря 2022 года У. напал с ножом на 13-летнего пасынка недалеко от общежития, где жила семья. Обвиняемый нанес мальчику не менее четырех ударов ножом в левую руку и глубоко порезал шею, пишет прокуратура.

У. решил, что мальчик умер, забрал у него из кармана мобильный телефон и скрылся. Ребенок выжил и добрался до общежития, где ему вызвали скорую помощь, добавляет пресс-служба.

Как пишет ведомство, У. сказал, что убийством пасынка «хотел отомстить жене за измены».