Суд Бресткой области приговорил местного жителя к 20 годам колонии за попытку убийства односельчанина самодельной взрывчаткой

Суд Брестской области приговорил местного жителя к 20 годам колонии за покушение на убийство односельчанина «общеопасным способом»: мужчина изготовил взрывчатку и прикрепил ее под прицеп трактора, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство общеопасным способом (часть 1 статьи 14 и пункт 5 части 2 статьи 139 УК) и приговорил его на срок в 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

На суде мужчина свою вину не признал.

Пресс-служба сообщает, что осужденный изготовил самодельное взрывное устройство, перенес его на земельный участок потерпевшего и установил под дышлом тракторного прицепа. Когда односельчанин поднял дышло прицепа, взрывчатка сработала и нанесла потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Медики спасли мужчину, а виновника вычислило следствие.