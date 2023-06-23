Вора в законе «Сашу Кушнера» приговорили к 24 годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил вора в законе Александра Кушнерова к 24 годам колонии особого режима по обвинению в приготовлении к умышленному убийству (статьи 13 и 139 УК) и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 295 УК), сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Первые 5 лет осужденный будет находиться в тюрьме, а револьвер, изготовленный самодельным способом, и несколько пистолетов будут конфискованы, пишет «Минская правда».

По версии следствия, Кушнеров готовил покушение на вора в законе Бадри Когуашвили — убийство планировалось на территории России. Его задержали в июле 2022 года в Минске. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Кушнеров был судим шесть раз и в 1994 году приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве двух человек. Но в 1996 году Верховный суд отменил наказание и назначил ему 15 лет лишения свободы. Освободился Кушнеров через 14 лет, попав под амнистию, пишет «Сб. Беларусь сегодня».