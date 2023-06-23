Бывшую сотрудницу прокуратуры осудили на 6 лет колонии за слив данных о силовиках в «Черную книгу Беларуси»

Минский областной суд приговорил экс-сотрудницу прокуратуры Наталью Лащ к 6 годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК) и незаконном сборе информации о личной жизни (статья 179 УК), сообщает «Вясна».

Согласно материалам дела, она работала в прокуратуре до 2019 года, а в 2020 передавала информацию о сотрудниках ведомства в телеграм-канал.

Против бывшей сотрудницы прокуратуры завели уголовное дело за слив данных о силовиках в «Черную книгу Беларуси»

В августе 2022 года близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с задержанной.

В мае МВД признал телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который занимался деанонимизацией силовиков, «экстремистским формированием».