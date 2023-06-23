Гродненскую активистку Союза поляков Анжелику Орехво не выпустили из Беларуси

Гродненскую активистку Союза поляков Беларуси Анжелику Орехво не выпустили из страны, об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

«Сегодня меня не выпустили из Беларуси. О причине сказали узнать в РОВД. Такова беларусская реальность в 2023 г.», — написала Орехво в фейсбуке.

Анжелика Орехво — ранее активистка непризнанного властями Союза поляков в Беларуси и бывшая жена музыканта и политзаключенного Игоря Банцера. В 2022 году ее судили за распространение экстремистских материалов за пост в фесбуке.