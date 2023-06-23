В Москве задержали уроженца Беларуси, подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Москве против двух граждан Казахстана возбудили уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК РФ), пишет телеграм-канал Baza.

Речь о 27-летнем Александре и 25-летнем Эдуарде, уроженце Беларуси. Их подозревают в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях недалеко от Варшавского шоссе, пишет Baza.

«Парни признались, что за свою работу они получили 30000 рублей на криптокошельки. Задание они получали через телеграм», — утверждают авторы телеграм-канала.