ЕС внес в санкционный список начальников Госкомвоенпрома и БЖД

Евросоюз в 11-м пакете санкций ввел персональные ограничения в отношении главы Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса и начальника Беларуской железной дороги Владимира Морозова. Документ официально опубликован на сайте Евросоюза.

Всего в 11 пакет санкций попали 87 человек, среди которых только 2 беларуса.

В пояснении документа говорится, что санкции в отношении председателя Госкомвоенпрома Беларуси введены из-за того, что беларуский комитет обеспечивает производство оружия для российских Вооруженных сил на подчиненных ему предприятиях. Пантус оказывает военную поддержку России в ее военной агрессии против Украины.

Глава БЖД попал под санкции из-за поддержки транспортировки российского военного персонала и грузов.