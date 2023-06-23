Журналистку Ларису Щирякову обвиняют в дискредитации Беларуси и содействии «экстремисткой» деятельности

Прокуратура передала в суд дело против гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, которую обвиняют в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК), пишет Гепрокуратура.

Согласно материалам дела, обвиняемая осуществляла сбор и хранение информации для «Вясны» и «Белсата». А с августа 2020 года по декабрь 2022 года, «стремясь дестабилизировать обстановку в стране», предоставляла для публикации в интернете материалы с «заведомо ложными сведениями, которые дискредитировали Республику Беларусь».

Журналистку задержали 6 декабря. В июле 2021 года у нее дома прошел обыск. В декабре «Радыё Свабода» сообщила об одном уголовном деле против Щиряковой, связанном с дискредитацией Беларуси.