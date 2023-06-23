В отношении осужденного на 5,5 лет колонии за подсечку милиционеру жителя Витебска возбудили дело по новой уголовной статье

В отношении осужденного на пять с половиной лет колонии за подсечку милиционеру жителя Витебска Олега Ефременко возбудили дело по новой уголовной статье за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Ефременко уже судили неповиновение требованиям администрации колонии 15 августа 2022 года. Тогда суд Ленинского района Могилева добавил заключенному один год колонии к основному сроку.

Суд Первомайского района Витебска 9 декабря 2020 года приговорил 39-летнего Ефременко к четырем с половиной годам колонии за подсечку милиционеру на акции протеста 13 сентября (статья 364 УК). В последнем слове подсудимый извинился перед милиционером, который в результате подсечки упал и поцарапал ладони. Также Ефременоко извинился перед женой, которая осталась одна с маленьким сыном.