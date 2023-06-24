Посольство Беларуси в России опубликовало телефоны для экстренной связи

Посольство Беларуси в России призвало беларусов, находящихся в России, соблюдать спокойствие и опубликовало телефоны для экстренной связи с беларускими дипломатами, пишет «Белта».

«В связи с ситуацией, сложившейся в Ростовской области, находящиеся там граждане Беларуси в случае экстренной ситуации могут обратиться к руководителю отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Денису Игоревичу Тимохину по телефону +7 918 5580181», — сказали корреспонденту «Белты» в дипмиссии.

Также посольство опубликовало номер телефона дежурного: +7 495 7776644.