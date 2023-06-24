Журналиста Дениса Ивашина перевели в тюрьму строгого режима в Жодино. Соответствующее извещение получила мать политзаключенного, пишет телеграм-канал «Право имеют»

В тюрьме Ивашин находится с 19 июня. «Безь якіх-кольвек паведамленьняў Дзяніса, пэўна што без бессэнсоўнай фармальнасьці ў выглядзе "суда" (іначай як можна патлумачыць тое, што ніхто з нас пра тое ня ведаў ды й як у "судзе", калі ён быў, абысьціся без дэкарацыі ў выглядзе адваката), перавялі ў жодзінскую турму, узмацніўшы неправамернае "пакараньне" строгім рэжымам», — написала его жена Ольга.

14 сентября суд в Гродно приговорил Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».