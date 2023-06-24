Пресс‑служба Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным

Александр Лукашенко, по договоренности с Владимиром Путиным, провел переговоры с Евгением Пригожиным, утверждает пресс-служба беларуского политика.

Переговоры длились весь день, в результате них «пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», утверждает пресс-служба. Пригожин принял предложение Лукашенко о деэскалации и об остановке движения «ЧВК Вагнер» в России, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Вечером 23 июня руководитель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по «тыловым лагерям» наемников. ФСБ возбудило против руководителя «ЧВК Вагнера» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.