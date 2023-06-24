Объединенный переходный кабинет объявил о создании оперативно‑ситуационного штаба

На экстренном заседании Объединенного переходного кабинета был создан оперативно-ситуационный штаб, говорится в телеграм-канале кабинета. Экстренное заседание назначили «из-за ситуации в России».

В штаб вошел него ряд представителей ОПК, офиса Светланы Тихановской, координатор плана «Перамога».

ОПК призвал все беларуские демократические организации и добровольцев, воюющих в Украине, присоединиться к штабу для «выработки совместного плана действий и обороны суверенитета Беларуси».

Утром представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик обратился к беларусам в связи с мятежом в России.

— У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию, — сказал он.

Обращение он закончил словами «Мы победим».