Объединенный переходный кабинет объявил о создании оперативно‑ситуационного штаба

На экстренном заседании Объединенного переходного кабинета был создан оперативно-ситуационный штаб, говорится в телеграм-канале кабинета. Экстренное заседание назначили «из-за ситуации в России».
В штаб вошел него ряд представителей ОПК, офиса Светланы Тихановской, координатор плана «Перамога».
ОПК призвал все беларуские демократические организации и добровольцев, воюющих в Украине, присоединиться к штабу для «выработки совместного плана действий и обороны суверенитета Беларуси».
Утром представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик обратился к беларусам в связи с мятежом в России.
— У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию, — сказал он.
Обращение он закончил словами «Мы победим».
«Ідзеш у прыбіральню на вуліцы і чуеш, як побач працуе мінамёт»