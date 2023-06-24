Командиры двух беларуских подразделений ВСУ Денис Прохоров и Валерий Сахащик призвали беларусов «ждать сигнала»

Командир полка Калиновского Денис Прохоров обратился к беларусам. Видео опубликовал телеграм-канал полка Калиновского.

«Гэта пачатак канца вялікай тыраніі. Я звяртаюся да ўсіх беларускіх вайскоўцаў: не ўдзельнічайце ва ўнутраным канфлікце Расеі. Гэта грамадзянская вайна нас не тычыцца», — сказал Прохоров.

Также он обратил внимание, что наближается время, когда перед военными в Беларуси станет выбор: выполнять преступный приказ или присягу, данную на верность беларускому народу. Прохоров призвал готовиться ко вступлению в отряды самообороны и призвал беларусов «ждать сигнала».

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Сахащик в своем обращении сказал, что пророссийский путь, по которому страну вел Лукашенко все эти годы, завел беларусов в тупик. Как и Прохоров, он также обратился и к беларуским военным.

«Нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы — одна из лучших наций мира. У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас, давайте объединим нацию. Сейчас спасем родину. Все остальное потом», — заявил Сахащик.