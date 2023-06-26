В Дрогичине суд оштрафовал молившегося в сквере пенсионера на 555 рублей; в протоколе указано, что это произошло в сентябре 2023 года

2 июня суд Дрогичинского района оштрафовал молившегося в сквере пенсионера Б. на 555 рублей по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Постановление суда опубликовано в банке судебных решений. Под это описание подходит суд над баптистом Владимиром Бурштыном.

В постановлении указано, что пенсионер с 11 до 12 часов 27 сентября 2023 года, за 4 месяца до суда, в сквере городского поселка А. по улице С. Дрогичинского района «осуществлял чтение проповедей и песнопение на религиозную тему в специально не предназначенном для этих целей месте под открытым небом». При этом мужчина «не имел на то разрешения Дрогичинского районного исполнительного комитета».

В состав Дрогичинского района входит единственный городской поселок Антополь, в котором есть единственный сквер, находящийся на улице Советской. Напротив этого сквера расположена Воскресенская церковь.

В постановлении судья подписан буквой С. На эту же букву начинается фамилия председателя суда Леонида Станкевича.