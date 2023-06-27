Депутаты планируют ратифицировать соглашение с Россией об учебно‑боевых центрах; два таких уже работают в Беларуси

Палата представителей 28 июня рассмотрит проект закона «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», сообщает пресс-служба Палаты представителей.

В проекте документа о ратификации говорится, что учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих. По соглашению, зарплаты военнослужащим платит страна, откуда они прибыли. Обеспечивать питанием, вещами, медицинскими услугами обязуется сторона, где расположен лагерь.

31 октября 2022 года соглашение одобрил Лукашенко, а в январе 2023 — Путин.

В октябре 2022 года помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что два таких центра уже функционируют в Беларуси, один — в России.