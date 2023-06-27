В Гродно судят владельца этномагазина «Цудоўня»; его обвиняют в незаконных действиях с оружием или боеприпасами

В Гродно начали судить владельца этномагазина «Цудоўня» Андрея Нестеренко, пишет телеграм-канал «Право имеют». Беларуса обвиняют в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 295).

Источник «Медиазоны» подтвердил информацию о суде над Нестеренко. Дело владельца «Цудоўні» рассматривает суд Ленинского района Гродно. Беларус находится на свободе.

В апреле суд арестовал Нестеровича на 10 суток по административной статье за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Этномагазин «Цудоўня» открылся в 2015 году. После выборов 2020 года магазин столкнулся со штрафами и лишением помещения.