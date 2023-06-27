Экс-спортивный директор «Шахтера» в суде полностью признал свою вину в подкупе участников и организаторов соревнований
Экс-спортивный директор «Шахтера» в суде полностью признал свою вину в подкупе участников и организаторов соревнований
27 июня 2023, 13:03
 
 
 
 
 

Бывший спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус в суде полностью признал свою вину о покушении на подкуп участников и организаторов спортивных соревнований (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 253 УК), пишет «Белта».

Также суд удовлетворил ходатайство экс-спортивного директора о внесении на счет минского городского суда денежных средств как гарантию оплаты штрафа.

Силовики задержали Нидергауса в январе этого года и возбудили уголовное дело по статье о покушении на подкуп (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 253 УК). СК тогда выявил факт оказания противоправного влияния на результат матча Чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

     
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