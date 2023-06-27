Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин находится в Беларуси

Александр Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина в Беларусь, пишет «Белта».

Лукашенко рассказал, что Пригожину были предоставлены гарантии безопасности, как пообещал Владимир Путин. «Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет», — сказал Лукашенко.

Также политик не исключил, что наемники могут стать частью армии Беларуси.

«Но, как Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними», — отметил Лукашенко.

24 июня Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. После этого Пригожин остановил «поход на Москву», а пресс-секратарь Владимира Путина заявил, уголовное дело в отношении главы ЧВК будет прекращено, а сам он «уйдет в Беларусь»