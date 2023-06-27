Суд признал «экстремистскими» материалами сайт и соцсети беларуского музыканта Андрея Тяпина

Суда Барановичского района признал «экстремистскими» материалами сайт, канал в ютьюбе, странички в инстаграм и «Вконтакте» беларуского музыканта Андрея Тяпина, соответствующая информация появилась на сайте Мининформа.

Так же в обновленный список «экстремистских» материалов попал твитер-аккаунт Viasna, страничка в инстаграм panda.news.by и группа в «Одноклассниках» с названием «Светлогорск, Беларусь. Новости. Доска объявлений».

Андрей Тяпин — рэпер из Беларуси. В 2020-ом он переехал в Польшу и создал группу «Тяпин CREW».

Panda.news.by — страничка в инстаграм, где размещают новости о Беларуси. Последняя публикация на странице была 25 января 2021 года.