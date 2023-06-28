Прокуратура ограничила доступ к пяти украинским новостным сайтам

Согласно постановлениям прокурора Витебской области, в Беларуси ограничен доступ к пяти украинским новостным сайтам, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Это сайты: glavred.info, spektr.press, hromadske.ua, news.online.ua, tribuna.com.ua.

Генпрокуратура пишет, что на сайтах размещена «информация экстремистского характера, побуждающая граждан к противодействию власти Беларуси в связи с ситуацией относительно ЧВК "Вагнер"».

Кроме того, на сайтах glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua публиковали «недостоверные сведения, дискредитирующие» Александра Лукашенко.