Прокурор запросил Эдуарду Бабарико 10 лет колонии

Прокурор Александр Король запросил 10 лет колонии бизнесмену Эдуарду Бабарико, передает правозащитный центр «Вясна».

Бабарико обвиняют по четырем статьям: уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), легализация средств, полученных преступным путем (статья 235 УК), пособничество в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание вражды(часть 3 статьи 130 УК).

Ему вменяют содействие политику Сергею Тихановскому в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся «насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

По версии обвинения, Бабарико посредством платформ «Улей» и «Мола-мола» организовал размещение соответствующих «деструктивных проектов» с указанной информацией и сбор с неопределенного круга лиц средств в поддержку участников массовых беспорядков.

В июне 2020 года по пути в Центризбирком Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом Виктором Бабарико, претендовавшим на участие в президентских выборах.