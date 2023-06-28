Департамент госбезопасности Литвы: при въезде в Беларусь у литовцев проверяют компьютеры и предлагают сотрудничество

Департамент государственной безопасности Литвы сообщил, что знает о случаях, когда литовцам запрещали въезд в Беларусь из-за их поддержки Украины и осуждения российской агрессии. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как пишет ДГБ Литвы, на границе граждан Литвы опрашивают, проверяют их компьютеры и телефоны и спрашивают о политических взглядах. Ведомству известен случай, когда гражданину Литвы предложили снять запрет на въезд в Беларусь в обмен на сотрудничество с беларускими спецслужбами.

ДГБ Литвы порекомендовал своим гражданам избегать поездок в Беларусь и Россию, а тех, чей телефон или компьютер проверили на границе, сообщить об этом в ведомство.