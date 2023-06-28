Премьер‑министр запретил ввозить в Беларусь пиво из Литвы и Польши

Премьер-министр подписал постановление, согласно которому в Беларусь запрещают ввозить пиво и слабоалкогольные напитки из Литвы и Польши, пишет пресс-служба Правительства.

Такое решение принято «с учетом производства аналогичной продукции» в Беларуси. Также постановлением продлили до 31 декабря 2023 года запрет на ввоз из «недружественных стран» отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Ограничения не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования.

В декабре 2021 года Беларусь ввела контрсанкции против некоторых «недружественных стран». В перечень таких стран входят государства-члены Европейского союза, Австралия, Норвегия, Канада, США и другие.