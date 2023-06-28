Жителя Пружан приговорили к 2 годам колонии за оскорбление «представителя власти»; его данные силовикам предоставила «Вконтакте»

Суд Лидского района приговорил жителя Пружан Сергея Кемежа к 2 годам колонии по статье об оскорблении представителя власти, пишет «Берасцейская Вясна».

Из приговора следует, что Кемеж оставил во «Вконтакте» негативное сообщение о полковнике погранвойск. Он использовал страницу под другим именем, а позже вовсе ее удалил.

Беларуские силовики направили запрос в Россию, чтобы получить информацию об IP-адресах комментатора. Им предоставили IP-адрес и номер телефона, на который была зарегистрирована страница — сим-карта оформлена на Сергея Кемежа.

Это второе уголовное дело за комментарий, по которому осудили Сергея Кемежа. В сентябре 2021 года его приговорили к 2,5 годам «химии». Поводом для уголовного дела стал комментарий о начальнике минского ОМОНа во «Вконтакте», оставленный в январе 2021 года.



Сначал Кемеж отбывал срок на «химии», но в январе 2022 года Пружанский суд заменил ему наказание на более строгое — год и два с половиной месяца в колонии. В конце марта 2023 года он полностью отбыл срок и вышел на свободу.