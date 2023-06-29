95 минчан освободили по амнистии из учреждений уголовно‑исполнительной системы

Из учреждений уголовно-исполнительной системы в Минск вернулись 95 человек, попавших под амнистию, пишут «Минск-новости».

На основании закона об амнистии минчан поставили на учеты в уголовно-исполнительные инспекции столичных РУВД по избранному месту жительства.

Начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Иван Соколовский рассказал изданию, что закон об амнистии также коснулся и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях.

По словам Соколовского, 420 человек освободили от наказания, а 216 осужденным сократили срок заключения на один год.

Закон об амнистии в честь «Дня народного единства» вступил в силу 10 декабря 2022 года. Срок действия закона истек 10 июня.