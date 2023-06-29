Силовики освободили задержанного накануне спортивного директора ФК «Неман» Дмитрия Коваленка, об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Причина, по которой освободили Коваленка, неизвестна.

Дмитрия Коваленка задержали 28 июня. По версии силовиков, он участвовал в акциях протеста и распространял «экстремистские» материалы. Авторы канала добавляют, что футболисты пожаловались на Коваленка за то, что он «навязывал им неуместные экстремистские идеи».

В видео, опубликованном каналом, спортивный директор говорит, что задержан за подписки на «экстремистские» ресурсы в соцсетях.