С 9 июня осужденный по «делу Автуховича» Владимир Гундарь 7 дней провел в ШИЗО бобруйской колонии, сообщили «Медиазоне» его знакомые.

Близкие осужденного рассказали, что 7 июня Гундаря отправили на «этап». 8 июня ночью его привезли в Бобруйскую колонию. 9 июня Гундарь был помещен на «карантин» на две недели. Знакомые осужденного говорят, что первый раз его поместили в ШИЗО 14 июня на четверо суток. Второй раз мужчину отправили в ШИЗО в двадцатых числах на трое суток.

Знакомые Гундаря считают, что мужчину помещают в ШИЗО за то, что он отказывается подписывать какие-либо документы. Тем самым «готовят почву» для заведение нового уголовного дела за злостное неповиновение требованиям администрации (статья 411 УК).

В 2021 году фигуранта «дела Автуховича» 60-летнего Владимир Гундаря приговорили к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК).

В октябре 2022 года суд приговорил мужчину к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

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В апреле суд приговорил Гундаря, уже осужденного на 3 и 18 лет колонии, к еще 2,5 годам по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Его обвинили в оскорблении прокурорки Людмилы Герасименки, которая представляла сторону гособвинения на суде по «делу Автуховича».