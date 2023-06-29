Европейский суд отказался снимать санкции с беларуской строительной компании Dana Astra

Суд ЕС отказал беларуской строительной компании Dana Astra в удовлетворении иска о снятии с нее европейских санкций, пишет Plan B со ссылкой на решение суда.

В суде компания пыталась доказать, что никаких связей с беларускими властями не поддерживает.

«Заявитель утверждает, что его экономический успех не связан с этим режимом, а является результатом своевременных вложений капитала в быстрорастущий рынок недвижимости Беларуси в результате инновационной и прибыльной бизнес-модели, основанной на на рыночной экономике», — говорится в официальном сообщении суда.

Компанию Dana Astra контролируют сербские бизнесмены братья Каричи. Предприятие попало в санкционные списки в 2021 году из-за сотрудничества с беларускими властями. Санкции включают в себя заморозку счетов и запрет для резидентов ЕС на любое сотрудничество с компанией, включая предоставление ей кредитов.