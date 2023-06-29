Суд приговорил минчанина к 4 годам колонии за пожертвования в By_help, BYSOL и «Честные люди»

Минский городской суд приговорил Кирилла Климова к четырем годам колонии за финансирование «экстремистской» деятельности (статья 361-2 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 26 июня, но известно об этом стало только сегодня.

Климова обвинили в том, что с июня 2020 года по май 2021 года он сделал шесть пожертвований по 10 долларов каждое инициативам By_help, BYSOL, «Честные люди» через платежную систему фейсбук.

На суде мужчина вину не признал, но не стал отрицать передачу средств. Климов пояснил, что жертвовал деньги на помощь репрессированным.

Мужчину задержали утром 23 февраля, когда он собирался на работу. Дома у него провели обыск. Сначала Климова арестовали на 15 суток по административной статье, после завели уголовное дело.