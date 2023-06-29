Литва усилила на границе досмотр лиц, которые едут из Беларуси и России

Литва на границе ужесточила контроль и проверки лиц, которые въезжают в страну из Беларуси и России, сообщает пресс-служба МВД Литвы.

Поручение об усилении проверок граждан Беларуси и России дала пограничной службе Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Пограничники будут более тщательно проверять документы у въезжающих в Литву с территории Беларуси и России, а у лиц, следующих через территорию Литвы транзитом.

По словам министра МВД, в случае изменения уровня угроз в регионе государственная граница также готова к закрытию.

Пресс-служба МВД Литвы сообщает, что с 1 января 2023 года в Литву пропустили 1200 граждан Беларуси и 1300 граждан Российской Федерации.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас считает, что во время саммита в столицу приедут около 5 тысяч человек. На время саммита возобновится пограничный контроль на литовских границах с Польшей и Латвией. Также пограничная служба будет контролировать аэропорты на рейсах внутри Шенгенской зоны и в морских портах.