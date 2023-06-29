Волковыск.by: в оздоровительном лагере «Россь» застрелился сотрудник милиции; в учреждении эту информацию назвали «фейком»

В Волковысском районе застрелился сотрудник милиции, пишет издание «Волковыск.by».

Происшествие произошло сегодня ночью в детском оздоровительном лагере «Россь», Волковысского района. Издание пишет, что застрелился сотрудник милиции, который нес там дежурство. Ему был 21 год.

«Медиазона» дозвонилась в оздоровительный лагерь, но там ситуацию назвали «фейком».

— Неправда, фейки. Ничего на территории подобного не было. Что-то за территорией там далеко от лагеря что-то слышала, но сами знаете, об этом не говорят. У нас ничего на территории не было, — сообщил работник лагеря.