КГБ признал организацию беларуских националистов «Рух» «экстремистским формированием». Соответствующее решение было принято 22 июня.

Руководитель «Руха» — блогер Ян Рудик, которого заочно осудили к 19 годам колонии.

Его вместе с основателем канала NEXTA Степаном Путило и блогером Романом Протасевичем обвинили в оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигании социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создании и руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и т.д.