Активистку Полину Шарендо‑Панасюк этапировали в психиатрическую больницу в Новинках

Полину Шарендо-Панасюк этапировали в РНПЦ психического здоровья в Новинках для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, пишет «Радыё Свабода».

Муж заключенной Андрей Шарендо рассказал изданию, что путь из колонии в психиатрическую больницу занял почти три недели.

«Толькі сёньня яе, відаць, адвезьлі з "Валадаркі" ў Навінкі, бо туды этап толькі па серадах. А ўвесь шлях з калёніі заняў амаль тры тыдні: 5 чэрвеня яна была яшчэ ў калёніі пад Рэчыцай, і адтуль яе павезьлі не адразу ў Менск, а спачатку чамусьці ў Магілёў — мы атрымалі праз "турэмны тэлеграф" вестку, што яе там бачылі. Там прабыла недзе тыдзень, і павезьлі на цягніку ў адваротны бок — праз Гомель на Баранавічы. У Баранавічах, відаць, яе зноў пратрымалі недзе тыдзень», рассказал Шарендо.

В конце мая Полина Шарендо-Понасюк написала заявление о выходе из беларуского гражданства в качестве протеста против пыток. После этого активистку направили из колонии для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Суд приговорил Полину Шарендо-Понасюк к двум годам колонии по трем статьям УК — об угрозе насилием представителю органов внутренних дел, оскорблении Лукашенко и представителя власти (статьи 364, 368 и 369 УК). Позже ей добавили еще год к сроку, обвинив в злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). Сейчас в отношении Полины заведено еще одно уголовное дело по этой статье. В колонии активистку неоднократно помещали в ШИЗО и ПКТ.