БРЦ: фонд BYSOL помог получить гуманитарный ВНЖ семье бизнесмена, который работал с госконтрактами

Родственники бизнесмена Эдуарда Апсита, который получал госконтракты в Беларуси и России, с помощью фонда BYSOL получили гуманитарный вид на жительство в Литве, сообщает Белорусский расследовательский центр.

По информации расследователей, теща, тесть и мать бизнесмена получили ВНЖ с помощью одного из юридических лиц фонда BYSOL. В письме от имени организации говорится, что Эдуард Апсит жертвовал деньги организации через фонд Stichting Belarus Solidarity Foundation, а общая сумма поддержки с февраля 2021 года по май 2022 составила более €94 тысяч. Также из письма следует, что с марта 2022 года бизнесмен «финансово помогал» пострадавшим от войны украинцам.

БРЦ утверждает, что у них есть доказательства того, что сооснователь фонда Ярослав Лихачевский обращался в литовский офис правозащитной организации Freedom House за рекомендательными письмами для Апситов, указывая, что бизнесмен является их донором. В разговоре с расследователями он сказал, что не помнит о донатах от бизнесмена как от физического лица, однако не исключил, что деньги могли поступать через юридическое лицо, которым владеет Апсит.

По словам предпринимательницы, которая связала Апсита с фондом, и чьё имя не называется, бизнесмен во время неназванного количества сборов на политзаключенных мог закрывать «большую часть» необходимой суммы.

Руководитель фонда Андрей Стрижак не подтвердил и не опроверг эту информацию.

По информации БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра. По словам представителя Freedom House Витиса Юркониса, при наличии этих документов «обоснование на гуманитарный ВНЖ автоматически исчезает», а то, что он их скрывал, «можно трактовать как умышленное злоупотребление».

Эдуард Апсит — бизнесмен, который организовал бизнес клининг-услуг в Беларуси, Украине и России. По подсчетам БРЦ, он заработал в Беларуси минимум €50 млн. По информации расследователей, после оккупации Крыма, связанные с бизнесменом компании продолжили получать госконтракты в России и Украине, а заработанные деньги, по мнению латвийских следователей, он отмывал через европейский банк. Латвийский суд продолжает разбирательство.

BYSOL — фонд, который оказывает финансовую помощь политзаключенным и их семьям, помогает вышедшим на свободу, поддерживает беларуских добровольцев в Украине, занимается эвакуацией из Беларуси.