Литва прекратила прием документов на получение национальных виз в Беларуси

Литовский визовый центр приостановил прием документов на получение национальных виз из-за вступления в силу изменений в закон «О правовом статусе иностранцев», говорится на сайте Департамента миграции.

С 1 июля иностранцы, которые не находятся в Литве, могут получить литовскую национальную визу через внешнего поставщика услуг, которого выбирает департамент миграции. Также национальную визу можно будет получить непосредственно в Литве.

Все заявления на выдачу национальных виз нужно будет подавать через сайт департамента миграции migracija.lt.

В середине июня литовский визовый центр приостановил прием документов в Беларуси на национальные визы по рабочим основаниям.