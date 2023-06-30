Силовики задержали сотрудника компании Nova System и его начальника, который пытался «препятствовать задержанию»

Силовики из-за «протестной» татуировки задержали сотрудника компании Nova System и его начальника, который пытался «препятствовать задержанию», сообщает провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

Как утверждают авторы канала, сотрудника Nova System задержали из-за татуировки с гербом «Погоня» на ноге. Канал отмечает, что о «протестной» татуировке сообщили «бдительные граждане». В видео, снятом силовиками, задержанный говорит, что сведет тату после отбытия наказания.

Следом за сотрудником Nova System показывают видео с его начальником. В ролике мужчина говорит, что милиционеры пришли на работу, чтобы задержать сотрудника. На камеру задержанный рассказывает, что после этого «бросался в драку и пытался препятствовать задержанию сотрудника».