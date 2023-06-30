«Радыё Свабода»: в Киеве беларуского добровольца приговорили к 5 годам условно, он вернется на фронт

Суд в Киеве приговорил беларуского добровольца Юрия Белоусова к 5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, сообщает «Радыё Свабода». Во время испытательного срока надзор за Белоусовым будет осуществлять командир военной части.

Суд признал Белоусова виновным в пытках (часть 2 статьи 217 УК Украины). По другим обвинениям — незаконном лишении свободы и похищении человека (часть 2 статьи 146 УК Украины) и угрозе убийством (часть 1 статьи 219 УК Украины) — суд освободил от уголовной ответственности в связи с окончанием срока давности.

Как пишет «Радыё Свабода», беларус признал свою вину, «искренне раскаялся и попросил прощения у потерпевшего». Потерпевший согласился с приговором и рассказал, что Белоусов выплатил ему 90 тысяч гривен компенсации из 100.

В 2017 году беларус и еще один фигурант дела — боец Азова, погибший во время обороны Мариуполя в 2022 году — выехали на автомобиле на одну из центральных улиц Киева. Прохожий сделал им замечание — в ответ его посадили на заднее сидение машины.

Передавая слова прокурора, издание пишет, что Белоусов угрожал потерпевшему предметом, похожим на пистолет, приказывал ему «лечь на землю лицом вниз и пить воду из лужи», сопровождая это «избиением и другими насильственными действиями».

Белоусова задержали в мае 2020 года, а в сентябре того же года отпустили под залог.

С августа 2022 года беларус служил стрелком в одной из частей ВСУ. Он участвовал в боях за освобождение от российской оккупации южных территорий страны. Командиры Белоусова обращались в суд с ходатайством о поручительстве, но суд отказал.