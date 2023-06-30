Прокурор запросил 4 года колонии оператору Павлу Подобеду

Гособвинитель запросил 4 года колонии оператору Павлу Подобеду, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Подобеду вменяют вхождение в экстремистское формирование (часть 3 статьи 361-1 УК). Ему инкриминируют сотрудничество с телеканалом «Белсат». Обвинение считает, что Подобед имеет отношение к сюжетам с «протестным контентом», в том числе посвященные исчезнувшему оператору Дмитрию Завадскому и убитому журналисту Павлу Шеремету.

БАЖ пишет, что силовики прослушивали телефон оператора, кроме того, у них был доступ к его перепискам в мессенджерах.

Кроме того, журналиста обвинили в «корыстных мотивах» в журналистике и получении финансовой выгодой — поводом стало наличие карты иностранного банка, отмечает БАЖ.

Силовики задержали Павла Подобеда утром 21 января 2023 года, тогда суд арестовал его на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) из-за репоста в социальных сетях в 2012 году. После ареста Подобед на свободу не вышел, его перевели в СИЗО.