Анархист Игорь Олиневич месяц находился в штрафном изоляторе

Осужденный на 20 лет колонии анархист Игорь Олиневич провел месяц в штрафном изоляторе, сообщает телеграм-канал «Право на восстание».

По какой причине Олиневич оказался в ШИЗО, не уточняется.

ШИЗО — это небольшая камера, в которую разрешается взять только зубную щетку, пасту, туалетную бумагу и мыло. Сотрудники колонии выдают тапки вместо привычной обуви, робу с надписью ШИЗО без воротника и небольшое полотенце.

В штрафной изолятор администрация колонии может отправить за любое нарушение правил внутреннего распорядка. Согласно УИК, отправить в ШИЗО могут на срок до 10 суток. Однако на практике бывает так, что заключенный проводит в изоляторе несколько раз по 10 суток подряд.

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В декабре 2021 года Миноблсуд вынес приговоры анархистам Игорю Олиневичу, Дмитрию Резановичу, Сергею Романову и Дмитрию Дубовскому по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Олиневич и Романов получили по 20 лет колонии, Резанович и Дубовский — 19 и 18 лет соответственно.