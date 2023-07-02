«ЧВК Вагнера» объявила о приостановке набора наемников в России из‑за «переезда в Беларусь» и временного «неучастия» в войне

В телеграм-канале «ЧВК Вагнера» появилось объявление о приостановке набора наемников.

«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — сообщается там.

Как пишет российская «Медиазона», об открытии центров для вербовки наемников в 42 российских городах основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин сообщил в марте. Во время мятежа 23 и 24 июня их сотрудники прекратили работу и не отвечали на звонки.

Вечером 24 июня Кремль при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко договорился с Пригожиным, что его наемники вернутся в лагеря, взамен их не будут преследовать, уголовное дело прекратят, а сам Пригожин «уйдет» в Беларусь.