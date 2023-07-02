Суд арестовал семинариста Владислава Белодеда на 15 суток в третий раз подряд

Семинариста Владислава Белодеда повторно арестовали на 15 суток, сообщает «Хрысціянская візія».

Теперь его арест составляет 45 суток. Белодед был задержан 31 мая, затем арестован два раза подряд на 15 суток по статье 19.11 (распространение экстремистских материалов). Решение о последнем аресте принимая судья Дмитрий Корсюк.

«Хрысціянская візія» пишет, что после 30 суток на Окрестина «Владислав выглядит как человек, который подвергался пыткам и бесчеловечному обращению, но он сохраняет моральные силы».

Владислав Белодед — выпускник Института теологии БГУ, после окончания которого поступил в римо-католическую семинарию и проходил практику в Минском Архикафедральном соборе.