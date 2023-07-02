На беларуское посольство в Нидерландах напали: разбили стекла, а на стене написали «Лука — террорист»

Ночью на посольство Беларуси в Гааге напали: в здании выбиты три окна, на стенах написаны лозунги, пишет «Зеркало» со ссылкой местное omroepwest.nl.

На месте нападения был задержан 31-летний мужчина, пишет издание.

На фотографиях видны надписи краской — «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна!» и «Лука — террорист». «Вероятно, имеется в виду президент Беларуси Александр Лукашенко», — отмечает издание.

Также в новости указано, что депутат нидерландского парламента Сьерд Сьердсма призывает не нападать на беларуские посольства, «как бы справедливо вы ни злились на режим Беларуси, России или других стран». По словам политика, из-за таких случаев голландские дипломаты чувствую себя за границей более неуверенно.