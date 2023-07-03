GREY ZONE: под Осиповичами обустраивают одну из трёх баз «группы Вагнера»

Под Осиповичами обустраивают одну из трёх баз «группы Вагнера», написал близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал GREY ZONE.

Фото обустройства полевого лагеря первым разместил телеграм-канал «Популярная политика». Издание утверждало, что на фото запечатлено строительство лагеря для наемников ЧВК «Вагнера» в Осиповичском районе.

Позже снимки прокомментировал близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал GREY ZONE:

«Продолжается обустройство одной из трёх баз "группы Вагнера", которая расположена близ населённого пункта Осиповичи, что в беларуской Могилёвской области».

Авторы канала пишут, что часть подразделений ЧВК «Вагнера» уже приступили к тренировочному процессу. Отрабатываются танковые манёвры и манёвры с тяжёлой техникой на полигоне расположенном в паре километров к югу.

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По подсчетам проекта «Беларускі гаюн», под Осиповичами разбито примерно 298 палаток. В каждой может располагаться по 30 человек. Авторы проекта пишут, что лагерь разбит для 8 000 человек.