17‑летнему участнику СБНШ вменяют создание экстремистского формирования и реабилитацию нацизма

5 июля в Минском областном суде пройдет заседание по делу 17-летнего участника «Саюза беларускага нацыянальнага шчыта» Никиты Бруя, следует из расписания судебных заседаний.

Подростку вменяют создание экстремистского формирования или участие в нем (части 1 и 2 статьи 361-1 УК) и реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 130-1 УК).

В ноябре 2022 года силовики отчитались о задержании пятерых участников закрытого чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», признанного «экстремистским формированием».

Один из задержанных — 17-летний Никита Бруй — рассказывал на камеру, что вступил чат по приглашению знакомого, а задачей группы была подготовка к «будущей партизанской войне».

— [И] расклеивать листовки с различными призывами. Я не единожды призывал к действиям, направленным против власти, противозаконным действиям, — говорил он.

Вперемежку с «покаянным» видео подростка в ролике близкого к силовикам канала показали фото заполненного детским почерком «удостоверения главнокомандующего СС» на имя Бруя Никиты Александровича.