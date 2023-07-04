Суд приговорил к 2 годам колонии беларуса, который «намеревался вступить» в полк Калиновского

Суд приговорил к 2 годам колонии 23-летнего жителя Островецкого района по статье о приготовлении к участию в вооруженных формированиях в иностранном государстве (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 361-3 УК), пишет Генпрокуратура.

В пресс-релизе говорится, что с апреля по ноябрь 2022 года беларус «выразил желание», а затем «обозначил намерение» вступить в одно из подразделений полка Кастуся Калиновского.

Житель Островецкого района передал полку свои персональные данные и собирал информацию о местах, где можно купить военную амуницию и другую экипировку, утверждает пресс-служба ведомства.



