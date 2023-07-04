«Киберпартизаны» заявили о кибератаке на БГУ

«Киберпартизаны» заявили об атаке на «Белорусский государственный университет», говорится на сайте объединения.

Как пишут «Киберпартизаны», в результате кибератаки поражены домен-контроллеры, зашифрованы рабочие станции, выкачано более 3 терабайтов данных, удалены базы сотрудников, студентов, абитуриентов, «зачищена» бухгалтерия, облачные сервисы, почты, файлообменники, уничтожены бэкапы, все сайты университета недоступны.

— Мы начали работу над кибератакой после выхода покаяльного видео со студентом, которое сняли в БГУ. Понадобилось время, чтобы внедриться в сеть и надежно там закрепиться. Теперь от последствий кибератаки БГУ не восстановится еще долго, — утверждают «Киберпартизаны».

Министерство образования ответило, что информация о DDos-атаке на БГУ недостоверна. По утверждению Минобра, университете произошел технический сбой функционирования системы обработки данных, который исправляют IT-специалисты.

В конце мая инстаграм-аккаунт юридического факультета БГУ опубликовал видео с извинениями студента. В ролике он говорит, что «позволил себе публично распространять дискредитирующие сведения в отношении администрации факультета, а также сведения порочащие имидж БРСМ факультета». Позже юрфак запостил еще одно видео со студентом, в котором он «дал пояснения в связи с публичным извинением».

Обновлено в 18:36. Добавлен комментарий Министерства образования.