MOST: бывшего беларуского пограничника могут депортировать из Литвы

Бывшего беларуского пограничника Ивана Страшкевича могут депортировать из Литвы, пишет MOST. Беларус попросил политического убежища, но его заподозрили в шпионаже и задержали.

Страшкевич 3,5 года проработал в специальном отряде повышенной боевой готовности на беларуской границе. В 2019 году он уволился и переехал жить в Польшу.

В 2022 году беларус переехал жить в Литву. В начале июня миграционные власти Литвы отказались продлить рабочую визу беларуса из-за его военной службы в Беларуси. После этого Страшкевич подался на политическое убежище. Беларуса пригласили на собеседование, а спустя 5 часов задержали и перевезли в лагерь для беженцев. Там 16 июня суд принял решение держать беларуса в заключении до 14 июля 2023 года.

По словам беларуса, в лагере его пугают депортацией, а в Беларуси ему грозит серьезный тюремный срок за антивоенную и антирежимную деятельность.